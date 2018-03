Heinsberg.

Kurz vor ihren großen Prüfungen und damit wenige Wochen, bevor die Abiturientia verabschiedet wird, lud der Abschlussjahrgang 2018 zum traditionellen „Abi in Concert“ in den Lichthof des Kreisgymnasiums Heinsberg ein. Sieben bestens vorbereitete Programmpunkte sagte das Moderatorenduo Benedikt Jütten und Hanna Bonn an.