Heinsberg - Abgelehnte Asylbewerber: Nach drei Monaten muss die Stadt zahlen

Heinsberg. Wirklich überraschend waren die Inhalte seiner Regierungserklärung nicht. Der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer widmete sich natürlich auch der Flüchtlingspolitik. Zur Steuerung setze er besonders auf die sogenannten „Ankerzentren“ für Flüchtlinge, hatte er erklärt.

Sie sollten ein schnelleres Asyl-Verfahren und Abschiebungen ermöglichen. Flüchtlinge sollten erst auf die Gemeinden verteilt werden, wenn in diesen Zentren über ihr Asylgesuch entschieden sei. Damit möchte der CSU-Chef nach eigenem Bekunden auch der aktuellen Überforderung einiger Gemeinden entgegenwirken. Überfordert ist die Stadt Heinsberg nicht, aber die Belastung für die städtischen Finanzen haben zum Teil zugenommen.

„Um es vorweg zu nehmen, die Situation hat sich gegenüber den beiden Vorjahren entspannt“, sagte Heinsbergs Bürgermeister Wolfgang Dieder erst kürzlich in seiner Haushaltsrede hierzu. Zum Jahresende 2016 lebten 735 Flüchtlinge in Heinsberg. Diese Personenzahl habe sich auf 536 Menschen zum 31. Dezember letzten Jahres verringert. Davon seien 186 Personen Asylbewerber. 102 Personen hätten eine Duldungseigenschaft und 248 Personen seien bereits als asylberechtigt erfasst.

„Bedauerlich ist allerdings nach wie vor, dass wir bei abgelehnten Asylbewerbern nur für die Dauer von drei Monaten nach Ablehnung des Asylantrages eine Landeserstattung bekommen. Nachdem die Anzahl dieses Personenkreises von 43 Personen im Dezember 2016 auf 102 Personen im Dezember 2017 angewachsen ist, errechnet sich hier ein monatlicher Fehlbedarf von derzeit über 85.000 Euro.“ Laut Erstem Beigeordneten und Kämmerer Jakob Gerards liegen die Zahlen mittlerweile bei 103 Personen und über 89.000 Euro.

Die Gründe, warum abgelehnte Asylbewerber dennoch in der Stadt bleiben, können vielschichtig sein. Einer wird schwer krank, der nächste bekommt keine Papiere aus seinem Herkunftsland und der übernächste ist staatenlos.

Ein befristetes Aufenthaltsrecht können abgelehnte Asylbewerber zudem bekommen, wenn sie mindestens 18 Monate geduldet sind, ihre Abschiebung also ausgesetzt ist und sie diesen Umstand nicht selbst verschuldet haben. Wie in anderem Kommunen auch, sei in Heinsberg kaum absehbar, wann abgelehnte Asylbewerber letztlich die Stadt wirklich verlassen würden, sagt Gerards.

Die Zahl der angemieteten Wohnungen zur Unterbringung der Flüchtlinge konnte in Heinsberg laut Dieder gegenüber der Vorjahreszahl allerdings um zehn Wohnungen auf 73 verringert werden. Weitere Kündigungen wurden schon ausgesprochen.

„Was die Integration von Flüchtlingen angeht, steht die Arbeit mit dem Kristallisationspunkt gegen Armut und für Integration auf einer guten Basis. Die Zusammenarbeit mit den von uns im vorletzten Jahr eingestellten zusätzlichen Kolleginnen und Kollegen ist hervorragend“, zieht der Bürgermeister ein positives Fazit.

Zahlen zu den Asylverfahren bundesweit

Laut Bundesinnenministerium in Berlin haben in der Zeit von Januar bis November letzten Jahres insgesamt 207.157 Personen in Deutschland Asylanträge gestellt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr (723.027 Personen) bedeutet dies einen Rückgang um 71,3 Prozent. Die meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien, Irak und Afghanistan.

Das Bundesamt hat über die Anträge von 578.995 Personen entschieden, 36.532 weniger (- 5, 9 Prozent) als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 119.481 Personen (20,6 Prozent) wurde die Rechtsstellung eines Flüchtlings nach der Genfer Flüchtlingskonvention zuerkannt. Darüber hinaus hat das Bundesamt bei 38.129 Personen (6,6 Prozent) Abschiebungsverbote festgestellt.

Abgelehnt wurden die Anträge von 223.108 Personen (38,6 Prozent). Anderweitig erledigt (zum Beispiel durch Entscheidungen im Dublin-Verfahren oder Verfahrenseinstellungen wegen Rücknahme des Asylantrages) wurden die Anträge von 103.656 Personen (17,9 Prozent).