Wassenberg - Aachener Domchor gibt Konzert in St. Georg

Wassenberg. Anlässlich ihres 900-jährigen Bestehens findet am Sonntag, 17. Juni, 15 Uhr, in der Propsteikirche St. Georg ein Konzert des Aachener Domchores statt. Der Eintritt ist frei. Um eine freiwillige Spende wird gebeten.

Der Aachener Domchor und seine Gründungsgeschichte sind eng verbunden mit Karl dem Großen. In dessen berühmter Hofschule, der Schola Palatina, wurden die Knaben unter anderem in der Kunst der Musik und des Gesanges gelehrt. Was vor mehr als 1200 Jahren mit dem Cantus Romanus, dem gregorianischen Gesang begann, entwickelte sich stetig weiter und ist heute einer der ältesten und traditionsreichsten Knabenchöre Deutschlands.

Trotz aller Entwicklungen und Erneuerungen ist etwas seit der Gründung dieses Chores beständig: Die Knaben und Männer gestalten auch heute noch die feierliche Liturgie im Aachener Dom musikalisch aus. Doch nicht nur in seiner Heimatstätte ist der Chor unter der Leitung von Berthold Botzet aktiv. Neben den etwa 50 Gottesdiensten jährlich ist der Chor auch in vielen Kirchen des Bistums Aachen und der angrenzenden Diözesen zu Gast. Konzerte gibt der Chor in ganz Europa und darüber hinaus.

Ein weiteres Highlight für den Chor im Jahr 2016 war sicherlich der Auftritt im Apostolischen Palast des Vatikans vor Papst Franziskus, dem der Karlspreis verliehen wurde.

Nachwuchs erhält der Chor primär durch die eigene, vom Domkapitel getragene Grundschule für Jungen und Mädchen. Der Aachener Domchor pflegt weit über die europäischen Grenzen hinweg einen regen Austausch mit renommierten Knaben- und Jugendchören. Für diese kulturpolitische Tätigkeit erhielt der Domchor 2013 zusammen mit dem Jugendchor „Svonky“ Prag den Aachener Kulturpreis: die „Kaiser-Karl-IV.-Medaille“.