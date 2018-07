Erkelenz/Hückelhoven - A46 nach großem Brand zeitweise gesperrt

Erkelenz/Hückelhoven.

Feuer an der Autobahn: Ein ausgedehnter Flächenbrand auf den Feldern nördlich und südlich der Autobahn 46 bei Hückelhoven hat am Montagnachmittag die Feuerwehren von Erkelenz und Hückelhoven in Atem gehalten. Die Autobahn und die angrenzenden Landstraßen mussten stundenlang gesperrt werden, es kam zu einem Stau in Richtung Heinsberg.