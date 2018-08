Feuerwerk, Ballonwettbewerb, Tanzabend und Umzug mit Parade

Die Burgkirmes wird am Freitag, 7. September, offiziell um 17 Uhr eröffnet. Schon am Tag zuvor treten um 18 Uhr die Fußballmannschaften der Schausteller und der Stadtverwaltung im Willy-Stein-Stadion zu ihrem alljährlichen m Freundschaftsspiel an.

Am Freitag geht es gegen 22 Uhr mit dem großen Feuerwerk weiter. Der Ballonwettbewerb, zu dem die Schausteller und die Stadt einladen, startet am Samstag, 8. September, um 14 Uhr auf dem Hof der Burg.

Der Montag, 10. September, ist wieder Familientag und verspricht Ersparnisse bei Fahrgeschäften, Spielzeug und Naschereien.

Das Bezirksschützenfest, zu dem die Schützen der Bruderschaft „Unsrer lieben Frau“ einladen, beginnt am Samstag um 20 Uhr mit dem Tanzabend in der Stadthalle. Am Sonntag wird um 10 Uhr beim Festgottesdienst in St. Lambertus die neue Fahne geweiht. Anschließend wird am Ehrenmal der Gefallenen beider Weltkriege an der Westpromenade ein Kranz niedergelegt. Der Umzug mit Parade startet um 17 Uhr vor der Stadthalle am Franziskanerplatz.