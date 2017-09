Heinsberg.

Sie schossen am Samstag beide die 30 möglichen Ringe, aber am Ende hatte Hermann-Josef Degen (60) aus Miesenheim in der Diözese Trier die Nase vorn und sicherte sich die Würde des neuen Bundeskönigs. Der Schießstand in Tüschenbroich habe ihm halt gelegen, erklärte er seinen Erfolg.