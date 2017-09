Heinsberg-Karken.

„Es sieht ein bisschen aus wie Karneval, es fühlt sich auch ein bisschen so an, es ist aber kein Karneval!“, betonte Guido Peters als Moderator in seiner Begrüßung zur Jubiläumsveranstaltung zum 55-jährigen Bestehen des Komitees Heinsberger Karneval (KHK) in der Bürgerhalle in Karken.