Keine Einigkeit beim Thema Neubaugebiet

Thema Neubaugebiete: In der Haushaltsrede der CDU wurde deutlich, dass die Christdemokraten für die Weiterentwicklung von Neubaugebiete und Investitionen sind – und sich dies auf ihrer Fahne geschrieben haben. Die Oppositionsfraktionen sind im Grunde nicht gegen eine Weiterentwicklung in Sachen Baugebiete, man sieht im Großen und Ganzen aber nicht den Bedarf – und will andere Schwerpunkte setzen.

Zudem fordert die Opposition konkrete Zahlen zum Baulandbedarf. So gab es jeweils zu den Punkten Aufstellung der Bebauungspläne „In der Kammer“ Tüdern sowie „Auf die Höff“ Havert und Änderung des Flächennutzungsplans „Auf die Höff“ Havert ein knappes Abstimmungsergebnis: 15 mal „Ja“ von CDU und Bürgermeister Herbert Corsten, neun Enthaltungen von SPD und Pro Selfkant und fünf Nein-Stimmen von FDP und Grünen 14.

Einigkeit herrschte dann wieder bei der Verabschiedung der städtebaulichen Sanierungssatzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes der Ortskerne von Höngen und Saeffelen.