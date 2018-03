Wassenberg-Birgelen.

„Gott, sei Du in unserer Mitte! Segne alle, die jetzt rund um die Welt mit uns beten.“ Mit diesen Worten stimmt Brigitte Kordetzki aus Orsbeck die Frauen aus der Wassenberger Pfarrei St. Marien in der Kirche St. Lambertus in Birgelen auf den Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen ein, der auch im Kreis Heinsberg wieder in zahlreichen Kirchen gefeiert wurde.