20 Jahre „WassenJazz“: Doppelkonzert in der Galerie Noack Letzte Aktualisierung: 24. März 2017, 15:48 Uhr

Wassenberg. Mit Gesprächen zu gesellschaftlichen Themen, Musik, Lesungen und Kleinkunst will die Galerie Noack, Roermonder Straße 6 in Wassenberg, ihre Ausstellungen in einem erweiterten Rahmen präsentieren. Die dritte Veranstaltung in dieser Reihe bestreiten am Samstag, 8. April, 20 Uhr, die beiden Jazzformationen „WassenJazz“ und „Stille Töne“.