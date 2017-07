20 Bruderschaften treffen sich im 650-Einwohner-Dorf

Waldfeucht-Obspringen. Viele helfende Hände werden derzeit im kleinen Waldfeuchter Ortsteil Obspringen gebraucht, denn ein großes Ereignis wirft dort seine Schatten voraus: Von Freitag,14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, ist die St.-Josef-Schützenbruderschaft Gastgeber des Heinsberger Bezirksschützenfestes, an dem 20 Bruderschaften aus dem Bezirk teilnehmen.

Vor drei Jahren schon hat der Verein dafür einen eigenen Arbeitskreis gegründet. Und dieser schwärmt von dem Zuspruch, den er in dem 650-Einwohner-Dorf erfährt. „Da packen einfach ganz viele mit an“, freut sich Vorstandsmitglied Rudolf Oidtmann, der auch dem Arbeitskreis angehört.

Nach dem Testlauf im vergangenen Jahr beim Gemeindeschützenfest soll es zum Auftakt am Freitag auch dieses Mal wieder eine große Starkbierwiesn geben, kombiniert mit einer Königsparty. Um 18.30 Uhr wird das Königspaar Berthold Storms und Heike Vogt mit seinen Adjutanten Norbert Finken und Jörg Winkens vom Trommler- und Pfeiferkorps Braunsrath sowie vom Musikverein Obspringen am Königshaus, Engerstraße 52, für einen Umzug durch den Ort abgeholt. Mit dabei sind natürlich auch Prinzessin Anna Storms und Schülerprinz Simon Schmitz.

Eine Stunde später wird das Gefolge am Königshaus abgeholt und weiter geht‘s zur Starkbierwiesn im Festzelt am Neubaugebiet „Im Hufenrath“ (Zufahrt über Enger- straße). Dem Königswalzer folgt der offizielle Fassanstich durch Bürgermeister Heinz-Josef Schrammen. Für Livemusik und tolle Stimmung sorgt auch dieses Mal wieder die Band „Wir sind Spitze!“ Die Profimusiker aus den Niederlanden sind nicht nur im deutsch-niederländisch-belgischen Grenzraum bestens bekannt, sondern haben auch schon auf der Wiener Wiesn gespielt. Höhepunkt des Abends ist die Prämierung der schönsten Tracht. Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei allen Vorstandsmitgliedern erhältlich.

Traditioneller Heimatabend

Ganz im Zeichen des traditionellen Heimatabends steht dann der Samstag. Ab 18.15 Uhr werden die Ehrengäste und die ehemaligen Bewohner Obspringens am Vereinsheim Oase, Engerstraße 58, empfangen. Die Schützen und Musiker starten um 19 Uhr am Festzelt, um die Majestäten und die Gäste an der Oase abzuholen.

Weiter geht‘s zunächst mit der Gefallenenehrung am Kriegerdenkmal, danach mit dem Festzug zum Heimatabend, der um 20 Uhr beginnt. Der Eintritt ist frei. Kinder und Jugendliche, Frauen und Männer werden mit eigens für diesen Abend einstudierten Tänzen zu dessen Gelingen beitragen. Höhepunkt ist ein großer Zapfenstreich vom Trommler- und Pfeiferkorps Braunsrath und vom Musikverein Obspringen.

Nach der heiligen Messe um 9 Uhr und dem anschließenden Frühschoppen am Sonntag, 16. Juli, folgt ab 13 Uhr der Empfang der Gastvereine. Um 14.20 Uhr treten die Obspringener Schützen und Musiker am Festzelt an, um die Ehrengäste im Vereinsheim Oase abzuholen.

Um 14.45 Uhr beginnt die Feldandacht auf der Festwiese neben dem Neubaugebiet „Im Hufenrath“. Ihr schließt sich ein großer Festzug an, bei dem die Schützen in Oldtimern gefahren werden – nicht zu vergessen auch die eigens für das Schützenfest zusammengestellte Gruppe Obspringener Ehrendamen.

Der Vorbeimarsch findet im Obspringener Neubaugebiet statt. „Ganz bewusst, um den Integrationsgedanken im Ort zu fördern“, sagt Vorstandsmitglied Martin Grefen. Er freut sich, dass sich die neuen Einwohner Obspringens für das große Fest noch Fahnen haben schneidern lassen. Dem Vorbeimarsch folgt ein gemütliches Beisammensein im Festzelt mit dem Ehrentanz der Königspaare zu Livemusik der Rodebachtaler Musikanten.