15 Eingangsklassen an Grundschulen geplant Von: her

Letzte Aktualisierung: 10. Januar 2017, 15:28 Uhr

Heinsberg. Eigentlich, so steht es in der Verwaltungsvorlage der nächsten Sitzung des Heinsberger Schul- und Kulturausschusses zu lesen, hätten bei der tatsächlichen Anmeldezahl von 362 Kindern in die Grundschulen 16 Eingangklassen gebildet werden müssen.