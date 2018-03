Erkelenz.

Ein ehrgeiziges Ziel hatte sich vor fünf Jahren das Standesamt der Stadt Erkelenz auferlegt, als es die Digitalisierung der Eheregister in Angriff nahm. In akribischer Kleinarbeit wurden alle von 1958 bis 2008 in Erkelenz geschlossenen Ehen digital nacherfasst. Dazu mussten 12.000 Karteikarten in die Hand genommen und die Daten in das elektronische System übertragen werden.