Zwölf Autos beschädigt und dann geflüchtet: Zeugen gesucht

Übach-Palenberg. Mit einem besonders dreisten Fall von Unfallflucht befasst sich momentan die Heinsberger Polizei. Eine Wohnmobilfahrerin beschädigte am Freitagabend insgesamt zwölf Autos, bevor sie ihr Gefährt am Straßenrand parkte und zu Fuß flüchtete. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen sowie dem Fahrer eines zweiten Wohnmobils.

Am Freitag befuhren gegen 19:55 Uhr zwei Wohnmobile hintereinander die Dionysiusstraße in Richtung Rimburger Straße. Dabei soll das hintere Wohnmobil während der Vorbeifahrt insgesamt zehn auf der Straße abgestellte beschädigt haben. Laut Zeugenberichten setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort.

Doch nicht nur das: Sie überholte verbotenerweise das vor ihr fahrende Wohnmobil, um dann auf die Rimburger Straße abzubiegen. Dort rammte sie zwei weitere Autos, bevor sie ihr Wohnmobil am Straßenrand parkte. Daraufhin flüchtete sie zu Fuß in über die Stadionstraße in ein angrenzendes Waldstück. Die alarmierte Polizei konnte die Frau allerdings nicht mehr auffinden. Sie wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben, mit dunkelblonden oder braunen Haaren.

Das andere Wohnmobil setzte seine Fahrt in Richtung Dammstraße fort. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zur flüchtigen Unfallverursacherin oder zum unfallverursachenden Wohnmobil machen können, sowie den Fahrer des zweiten Wohnmobils, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg, Telefon 02452/9200, zu melden.