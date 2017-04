Gangelt.

Maria Müller (Name geändert), eine 82-jährige, selbstständig in ihrem Haus lebende pensionierte Lehrerin ohne Vorerkrankungen, wird von Nachbarn nachts in hilflosem Zustand und stark verwirrt auf der Straße in der Nähe ihres Hauses angetroffen. Sie gibt aufgeregt an, dass in der Nähe des Hauses ein Pferdestall lichterloh brennen würde, man müsse sofort die Pferde retten.