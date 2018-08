Geilenkirchen - Zwergen-Musik und Instrumenten-Karussell in der Musikschule

Geilenkirchen. Im August und September beginnen in der Musikschule Geilenkirchen wieder neue Kurse für Kinder im Alter von 18 Monaten bis drei Jahren bei der „Zwergen-Musik“. Die Kurse finden wahlweise an verschiedenen Wochentagen in den Räumen der Musikschule hinter dem Rathaus in Geilenkirchen statt.

In kleinen Gruppen wird gemeinsam gesungen, getanzt und mit den Orffschen Instrumenten sowie mit der eigenen Stimme experimentiert. Hierdurch werden die emotionalen, kognitiven sowie motorischen Fähigkeiten des Kindes optimal gefördert. Dies wirkt sich positiv auf die Gesamtentwicklung des Kindes aus. Das Gehör wird über das Erfahren der Klänge unterschiedlichster Instrumente geschult.

Die anschließende Musikalische Früherziehung ab vier Jahren baut die in der Zwergen-Musik erworbenen Kompetenzen weiter aus, so dass die Kinder im Alter von sechs Jahren in der Lage sind, mit dem Erlernen eines Instrumentes zu beginnen.

Wechsel nach drei Wochen

Ebenfalls beginnt bei der Musikschule wieder das Instrumenten-Karussell. Kinder zwischen sechs und neun Jahren erhalten hier in kleinen Gruppen, bestehend aus maximal drei Kindern, die Möglichkeit, sich intensiv mit den einzelnen Instrumenten zu beschäftigen. Nach drei Wochen wechselt die Gruppe zum nächsten Instrument. Hierdurch haben die Kinder viel Zeit, die jeweiligen Instrumente ausgiebig kennen zu lernen und auszuprobieren.

Das Instrumenten-Karussell I findet dienstags zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr mit folgenden Instrumenten statt: Gesang, Gitarre, Harfe, Klavier und Schlagzeug/Percussion. Das Instrumenten-Karussell II findet mittwochs zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr mit folgenden Instrumenten statt: Cello, Geige, Klavier, Querflöte/Blockflöte und Schlagzeug. Das Instrumenten-Karussell III findet donnerstags von 15.30 Uhr bis 16 Uhr statt. Hier kann man Geige, Gesang, Gitarre, Klavier und Querflöte/Blockflöte ausprobieren.

Die Instrumente werden in den Kursen kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Unterrichtsgebühren betragen wahlweise einmalig 100 Euro oder vier Mal 25 Euro. Anmeldungen werden in der Geschäftsstelle der Musikschule in Geilenkirchen angenommen. Der Unterricht in der Musikschule wird ausschließlich von ausgebildeten Musiklehrern mit einem Musikstudium durchgeführt. Hierdurch wird eine optimale Förderung gewährleistet. Gerne kann ein Besuchstermin für die Zwergen-Musik vereinbart werden. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben, da nur eine begrenzte Anzahl Unterrichtsplätze zur Verfügung stehen.

Infos in den Ferien per E-Mail

Interessierte Eltern und Schüler können sich an die Geschäftsstelle der Musikschule Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02451-953050 wenden. Allerdings ist die Geschäftsstelle erst wieder nach den Ferien telefonisch erreichbar. Informationen sind auch per E-Mail möglich unter der Adresse: info@musikschule-geilenkirchen.de.

Weitere Informationen zu den Kursen gibt es auch auf der Internetseite unter: www.musikschule-geilenkirchen.de