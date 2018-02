Geilenkirchen - Zwei neue Kurse im Familienzentrum Triangel

Geilenkirchen. Am Mittwoch, 7. März, bietet das Familienzentrum Triangel von 18.20 bis 21.30 Uhr einen Nähkurs an. Unter Anleitung von Ramona Plum können die Teilnehmer ein schönes Nähobjekt herstellen. Es kann aus drei verschiedenen Modellen ausgewählt werden. Die eigene Nähmaschine muss mitgebracht werden.

Am Freitag, 9. März, wird von 14 bis 17 Uhr der Kurs „Erste Hilfe am Kind“ angeboten. In dieser Veranstaltung informiert Heinz Laufens (Malteser) über erste Maßnahmen bei Kindernotfällen. Die Teilnehmer erfahren etwas über die Versorgung von Blutungen, über hohes Fieber, Vergiftungen oder plötzliche Atemstörungen bei Kindern. Die Wiederbelebung von Kindern wird vorgestellt. Wie ein bewusstloses Kind in die stabile Seitenlage gebracht wird, kann praktisch geübt werden. Selbstverständlich ist auch Zeit für Fragen vorgesehen. Es werden keinerlei Vorkenntnisse benötigt.

Beide Veranstaltungen finden statt im Familienzentrum Triangel, Robert-Koch-Straße 21. Eine Anmeldung ist jeweils erforderlich bei Elisabeth Lenzen, montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 02451-952680 oder per E-Mail: familienzentrum-gk@lebenshilfe-heinsberg.de.