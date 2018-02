Ziegel nach Norden, Glas nach Süden

Das Boarding Hotel wird in Hanglage gebaut und aus Richtung Rathausplatz betrachtet fünf Geschosse haben, aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße vier. Eingerechnet ist ein Staffelgeschoss. In Richtung Norden wird eine Ziegelfassade gebaut, in Richtung Süden dominiert Glas die Optik.

Der Bau soll gut ein Jahr dauern. Generalunternehmerin ist die Derichs und Konertz GmbH, die Planung obliegt dem Büro Casademont Architekten.