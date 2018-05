Schützenfest, Bierfest – oder beides?

Das Schützenfest startet am Freitag, 25. Mai, ab 20 Uhr mit einem Beat-Abend im Festzelt hinter der Katholischen Grundschule. Es spielt die Coverband „For Example“. Am Samstagnachmittag ziehen die Schützen vom Festzelt aus zum neuen König in die Töpferstraße. Im Festzelt beginnt um 20 Uhr der Königsball mit der Unterhaltungsband „Sunshine“.

Am Sonntag gibt es um 9 Uhr den Kirchgang, ab 13.30 Spielmannsmusik im ganzen Dorf, zahlreiche befreundete Bruderschaften ziehen mit. Um 15 Uhr setzt sich dieser Festzug ab Festzelt in Bewegung. Vorbeimarsch an den Königspaaren ist dieses Jahr am Kindergarten in der Straße „Zum Junkersbusch“.

Das Geilenkirchener Bierfest hingegen findet am Freitag, 25. Mai, von 15 bis 0 Uhr (offizieller Fassanstich durch Bürgermeister Georg Schmitz um 18 Uhr), am Samstag von 11 bis 0 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr auf dem Geilenkirchener Marktplatz statt.