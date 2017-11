Übach-Palenberg.

Gleich zwei Brände haben an Allerheiligen die Übach-Palenberger Feuerwehr in Atem gehalten. Zweimal rückten die Löschzüge Boscheln, Frelenberg und Übach-Palenberg mit rund 60 Kameraden aus, beide Male lagen die Einsatzorte an der Ecke Roermonder Straße/ Rochusstraße.