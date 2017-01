Geilenkirchen.

Immer wieder spielt der Glimmstengel in der Städtischen Realschule Geilenkirchen eine große Rolle. Nicht in den Pausen, denn natürlich sollte das Schulgelände als öffentliches Gebäude längst rauchfrei sein. Sondern einmal im Jahr, wenn in einer Peer-to-Peer-Veranstaltung die jüngeren Eleven von den älteren Schulkameraden über die Folgen der Volkssucht Rauchen aufgeklärt werden.