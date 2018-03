Geilenkirchen.

Mit seinem Zeigefinger stupst Hubert Schippers sanft gegen den grün-braunen Oberschenkel einer Erdkröte. Sie liegt auf einem Waldweg in Müllendorf und bewegt sich nicht. „Hachja“, sagt er monoton, greift nach dem Bein der Kröte, hebt sie hoch und legt sie wenige Meter weiter in das Gras am Wegesrand.