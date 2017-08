Zeltlager des TuS Birgden wird ein großes Abenteuer Letzte Aktualisierung: 30. August 2017, 11:34 Uhr

Gangelt-Birgden. Ein großes Abenteuer für alle Kinder und Jugendlichen im TuS Birgden ist das alljährliche Zeltlager. Mit dem Reisebus geht es in diesem Jahr am Freitag, 15. September, um 17 Uhr, an der Mehrzweckhalle Birgden los zum Jugendzeltplatz des Kreises Heinsberg in Brachelen.