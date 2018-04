Geilenkirchen-Hünshoven - Zeitzeugin trägt Lebensgeschichte im Bürgertreff vor

Geilenkirchen-Hünshoven.

„Das könntest Du eigentlich mal erzählen.“ Dieser Gedanke kam Annemarie Veckes-Plum eines Tages, nachdem sie ihre Erinnerungen an ihre Kinder- und Jugendjahre aufgeschrieben hatte. Das Schriftliche zu den Kriegs- und Nachkriegsjahren in Hünshoven hatte sie für ihre Kinder verfasst. Das Mündliche wird sie am Freitag, 20. April, ab 19 Uhr im Bürgertreff in Geilenkirchen vortragen.