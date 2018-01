Geilenkirchen - Zehn Monate Haft nach Zufallsfund im Keller

Geilenkirchen.

Es war ein klassischer Zufallsfund, den Düsseldorfer Ermittler am 25. Oktober 2016 im Keller einer Heinsberger Doppelhaushälfte machten. Eigentlich waren sie einem Fall von Steuerhinterziehung auf der Spur, der in Zusammenhang mit dem Rotlichtmilieu steht und der demnächst am Düsseldorfer Landgericht verhandelt werden wird.