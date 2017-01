Übach-Palenberg.

Richtig was los war beim jüngsten Sebastianustag der Übacher St. Sebastianus-Schützenbruderschaft am vergangenen Wochenende. Im Schützenheim am Kirchplatz war kaum noch ein Platz zu bekommen, und das nicht nur nach dem Kirchgang in St. Dionysius und zum hervorragenden Abendessen.