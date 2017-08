Wohnungsbrand in Geilenkirchen: Sieben Löschwagen im Einsatz Letzte Aktualisierung: 30. August 2017, 17:12 Uhr

Geilenkirchen. Am späten Nachmittag um kurz vor 17 Uhr rückten insgesamt sieben Löscheinheiten der Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Alten Poststraße in Geilenkirchen an. Im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses war Öl in einer Pfanne in Brand geraten.