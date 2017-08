Wissen vor Ort: Flexibel studieren in Geilenkirchen

Geilenkirchen. Heimatnah studieren und qualifizieren ist möglich: Die private Rheinische Fachhochschule Köln (RFH) bietet ab September in Geilenkirchen die Studiengänge „Wirtschaftsinformatik“ und „Betriebswirtschaftslehre (Business Administration)“ an.

Die staatlich anerkannten Studiengänge werden mit dem „Bachelor of Science“ bzw. „Bachelor of Arts“ abgeschlossen.

Das Angebot richtet sich an Abiturienten, Fachabiturienten, Auszubildende oder bereits Berufstätige. Auch Unternehmen, die ihre Mitarbeiter gezielt fördern oder einen Ausbildungsplatz mit angeschlossenem Studium anbieten möchten, sind eingeladen, sich informieren. Am Mittwoch, 29. August, findet um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung bei der CSB-System AG, An Fürthenrode 9-15, in Geilenkirchen statt. Auch interessierte Eltern sind natürlich herzlich eingeladen.

Die Vorlesungen finden zweimal wöchentlich (abends) sowie samstags statt. RFH-Professor Linus Schleupner betont: „Durch die Megatrends Industrie 4.0 und Digitalisierung wird der Bedarf an hoch qualifizierten Fachkräften stetig wachsen.“

Weitere Infos gibt es bei der Studienberatung unter infoservice@rfh-koeln.de oder bei Professor Linus Schleupner.