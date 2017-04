Wildpark Gangelt: Die ersten Jungtiere sind schon da

Gangelt. Auch dieses Jahr kommen die Kinder im Wildpark Gangelt wieder voll auf ihre Kosten. Osterhasen verteilen ab Karfreitag, 13. April, 15 000 Ostereier – teils in Schoko, teils hart gekocht – an Jung und Alt.

Ein buntes Programm erwartet die Kinder an den Osterfeiertagen. Ostersonntag und Ostermontag fasziniert die „Seifenblase-Fee” Jung und Alt mit riesigen, schimmernden Seifenblasen, hier können die Kinder auch aktiv mitwirken. Am „Haus Wildblick“ lädt Simone Römgens zum Kinderschminken ein.

Wer in eine bunte Blume oder in ein Tier oder Fabelwesen verwandelt werden möchte, ist hier genau richtig. Aber die Hauptattraktion sind die europäischen Wildtiere, bei denen es jetzt im Frühjahr viel zu erleben und zu entdecken gibt.

Die ersten warmen Sonnenstrahlen haben den Wildpark aus seinem Winterschlaf erweckt, die Murmeltiere haben ihren Winterbau verlassen und wärmen sich in der Frühlingssonne, und auch die ersten Jungtiere sind schon da – Muffellämmer springen übermütig umher, und Frischlinge unternehmen ihre ersten Ausflüge wohlbehütet von den Bachen. Fischotter begeistern durch artistische Schwimm- und Tauchmanöver, Waschbären spielen und klettern geschickt in ihrem weitläufigen Gehege und Steinböcke u.

Gämsen springen behände über Felsblöcke. Bei dem Rundgang durch das hügelige Waldgelände sieht man Hirsche und Rehe auf der Lichtung stehen, Elche behäbig über Wiesen ziehen oder Luchse und Wölfe durch ihr Revier streifen. Auch die faszinierenden Greifvögel wie Adler, Bussarde, Milane, Falken, Eulen und Geier freuen sich auf ihre Freiflüge und begeistern durch wendige Flugmanöver die Besucher der Falknerei. Im Streichelzoo macht es Spaß mal mit Schafen, Ziegen oder Hühnern auf Tuchfühlung zu gehen.

Die Informationsschilder an den Tiergehegen sind durch niederländische und englische Texte ergänzt worden, um auch den internationalen Gästen mehr Informationen zu bieten. Neue Volieren für Fasan und Rebhühner sind im Bau und werden schon bald fertig gestellt sein. Auf dem Rundweg durch den Park befindet sich auch das Restaurant „Haus Wildblick“ mit herrlicher Sonnenterrasse und Ausblick auf die Tiere und den Streichelzoo, ein Abenteuerspielplatz, wo die Kinder nach so viel Erlebnissen und Informationen viel Abwechslung und Vergnügen finden, ebenso wie das Bienenhaus, in dem die Besucher von Ostern bis Oktober an den Wochenenden interessante Führungen vom Imker erleben können.

Der Wildpark Gangelt ist ganzjährig, auch an Feiertagen, ab 9 Uhr geöffnet und bietet zu jeder Jahreszeit viel Spaß und Abwechslung.