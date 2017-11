Geilenkirchen.

Besucher des Geilenkirchener Wochenmarktes werden am kommenden Freitag einen Heidenspaß erleben: Die Steuerungsgruppe, die die Bewerbung Geilenkirchens für die Anerkennung als Fairtrade-Town erarbeitet hat, will vor Abgabe der Unterlagen in der Fairtrade-Kampagnenzentrale in Köln die Geilenkirchener Bürger über ihre Arbeit informieren. Verbinden wird sie dies mit einem besonderen Gag.