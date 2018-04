Geilenkirchen-Tripsrath.

Mit 72 Stundenkilometern (nach Abzug der Toleranz) war ein Autofahrer am Mittwoch, 24. Januar, von der Polizei auf der B 221 bei Tripsrath in einer 50er-Baustellenzone geblitzt worden. Das ergibt laut aktuellem Bußgeldkatalog einen Punkt in Flensburg und 70 Euro für die Kreiskasse. Bislang hat unser Leser das Bußgeld noch nicht bezahlt.