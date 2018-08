Geilenkirchen.

Die Idee, Tennis und Golf in einem Turnier unter einen Hut zu bekommen, ist nichts Neues beim Tennisclub (TC) Rot-Weiß Geilenkirchen. Dass das Ganze aber mit so passend sonnigem Wetter gesegnet war, wie es am Samstag der Fall war, darf als außergewöhnlich gelten.