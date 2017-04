Wer hat denn den Osterhasen beklaut?

Gangelt.

Da wurde der Osterhase doch bereits am Gründonnerstag so richtig stinksauer: Wollte er den Mädchen und Jungen des St.-Nikolaus-Kindergartens Gangelt vor den Festtagen doch eine Freude bereiten und hatte am frühen Morgen schon in dem Außengelände 60 bunte Eier versteckt.