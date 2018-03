Birgden - Wenn der Kapitän der Dürener Powervolleys das Training übernimmt

Birgden.

„Toll, wie der die begeistern kann. 30 Kinder so in Schach zu halten...“ Normalerweise schart Hanne Jansen jeden Mittwochnachmittag in der Birgdener Turnhalle die Kinder um sich. Dann steht Volleyball auf dem Lehrplan der Offenen Ganztagsschule (OGS). Diese Woche hat Hanne Jansen sich prominente Verstärkung besorgt: Jaromir Zachrich, Kapitän der Volleyball-Bundesligamannschaft der SWD Powervolleys Düren, ist nach Birgden gekommen.