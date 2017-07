Erster Aufschlag ist am 3. August

Der KW-Cup umfasst vier Konkurrenzen in den Altersklassen U 12 (Jahrgang 2005 und jünger), U 14 (Jahrgänge 2003 und 2004), U 16 (Jahrgänge 2001 und 2002) sowie Nachwuchs U 21 (Jahrgang 1996 und jünger.

Erster Spieltag ist Donnerstag, der 3. August. Bis zum 6. August werden zunächst die Konkurrenzen U 14 und U 21 ausgespielt. Den zweiten Teil des Turniers bilden die Altersklassen U 12 und U 16, die vom 7. bis 10. August auf der Anlage des TC Rot-Weiß Geilenkirchen an der Martin-Heyden-Straße ausgespielt werden. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Weitere Informationen erteilt Ulla Symens unter Telefon 02451/64341 oder per E-Mail an esyusy@aol.com.

Seinen Namen trägt der KW-Cup, der vor 25 Jahren als Drumbo-Cup startete, durch die Sponsoren Kreissparkasse und West (heute NEW), die das Turnier seit zwölf Jahren unterstützen.

Infos im Internet:

www.tc-rw-gk.de

www.tvpro-online.de