Geilenkirchen.

Frauen aller Konfessionen waren zu einem Gottesdienst anlässlich des Weltgebetstages in die Evangelische Kirche Geilenkirchen eingeladen. Weltweit nahmen am Weltgebetstag Frauen aus 170 Ländern teil, so dass sich die Geilenkirchenerinnen als Teil einer großen Gemeinschaft fühlen durften, die sich in diesem Jahr mit dem Land Surinam und seinen Menschen beschäftigte.