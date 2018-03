Gangelt-Birgden - Weltfrauentag: Mit Kompetenz und Empathie

Gangelt-Birgden.

Betritt man die Praxis von Dr. Christa Schirdewahn in Birgden, fühlt man sich direkt gut aufgehoben. Warme Farben, Blumenmotive, eine Waldtapete am Empfang. Typisch weiblich? „Vielleicht“, lacht die Allgemeinmedizinerin. „Ich habe einfach Freude am schönen Einrichten für wenig Geld.“