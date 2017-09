Geilenkirchen.

Elke Ries freut sich in jedem Jahr erneut auf das Geilenkirchener Weinfest. Auch an diesem Wochenende steht die Winzerin, die mit ihrem Mann in den an der südlichen Mosel gelegenen Weinbergen das Weingut Karl Sonntag betreibt, auf dem Marktplatz und bietet ihre Bio-Weine an. Es ist das 13. Weinfest des Geilenkirchener Aktionskreises, das Bürgermeister Georg Schmitz und AK-Vorsitzender Karl-Heinz Esser am Freitagabend eröffnet haben.