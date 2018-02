Geilenkirchen.

Es sieht so aus, als würde nun auch die Geilenkirchener CDU eine Senioren Union bekommen. Bei der Mitgliederversammlung des Kreisverbands Heinsberg der Senioren Union im Hotel Restaurant am Markt in Geilenkirchen wurde eine Koordinierungsgruppe mit Peter Krückels aus Hatterath als Sprecher ins Leben gerufen, die die Gründungsversammlung einer Senioren Union im CDU-Stadtverband Geilenkirchen vorbereiten wird.