Geilenkirchen-Beeck - Wasserverband informiert: Betonprofil nicht standfest

Geilenkirchen-Beeck. Der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) beabsichtigt, im Herbst dieses Jahres das Betonprofil des Beeckfließes zu sanieren, da dieses nicht mehr standfest ist.

In dem Profil wird das Fließ entlang der Straße „Zum Schlackenberg“ durch die Ortslage Geilenkirchen-Beeck geführt.

Über den Bauumfang, den Bauablauf und die damit verbundenen Beeinträchtigungen während der Bauphase wird der Wasserverband die Bevölkerung von Beeck in einer Bürgerversammlung informieren.

Diese Versammlung findet statt am kommenden Dienstag, 10. Juli, um 18 Uhr in der Vereinsstätte der Interessengemeinschaft „Dorfverschönerung Beeck“, Am Gemeindeberg 2. Der WVER lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein.