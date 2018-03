Übach-Palenberg.

Nach der Mitgliederversammlung des größten Schwimmvereins im Bezirk Aachen, der Schwimmabteilung des VfR Übach-Palenberg, hatte Abteilungsvorsitzender Tim Böven allen Grund zum Lächeln. „Ich freue mich, dass der Vorstand wieder komplett ist“, sagte er nach der Veranstaltung in der Mehrzweckhalle an der Marienberger Schulstraße. „So ist der Vorstand in der Lage, wieder viele Aktivitäten in allen Bereichen anzubieten“, erläuterte er.