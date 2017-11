Übach-Palenberg.

Die Kulisse passt jedenfalls. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht liegt nur einen Steinwurf vom Rhein entfernt, zum Wasser ist es nicht weit. Und wenn am Mittwoch die Kartellsache mit dem Aktenzeichen VI-2 U 7/16 verhandelt wird, geht es ja um genau das: um Wasser. Und darum, was für welches mittelfristig in Übach-Palenberg fließt.