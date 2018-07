Geilenkirchen.

Heftige Debatten, Nickligkeiten in der Verwaltungsspitze, aufgebrachte Bürger auf den Zuschauerrängen, ein Bürgermeister, der selbst bei der Abstimmung über die Sanierung der Fliegerhorstsiedlung nicht hinter der eigenen Verwaltung steht und sich der Stimme enthält, eine Sitzung, die oftmals aus dem Ruder zu laufen droht: So verabschiedete sich der Geilenkirchener Stadtrat in die Sommerpause.