Geilenkirchen - Warum hinter verschlossener Tür?

Geilenkirchen.

Es ist doch höchst erstaunlich, was in einer Ausschusssitzung urplötzlich und unerwartet ans Tageslicht kommt: Da haben sich in nichtöffentlicher Ratssitzung doch tatsächlich die Stadtverordneten und die Verwaltung mit dem Umzug der Musikschule vom Markt in die Realschule beschäftigt, ohne dass solche Pläne in der Öffentlichkeit bekannt waren.