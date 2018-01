Vortrag im Familienzentrum: „Elternwelt und Kinderwelt“ Letzte Aktualisierung: 14. Januar 2018, 11:06 Uhr

Übach-Palenberg. Das Familienzentrum Meragel in der Theodor-Seipp-Straße 7 in Frelenberg lädt alle Interessierten am Donnerstag, 18. Januar, von 19.30 bis 21.30 Uhr zu einem praxisorientierten Vortrag zum Thema: „Elternwelt & Kinderwelt – Dinge kindgerecht erklären“ ein.