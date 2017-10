Geilenkirchen.

Das ganz große Spektakel soll es nicht werden. Eher ein Treffen unter Freunden in entspannter Atmosphäre und bei musikalischer Begleitung. Und doch kann es sich auch für alle, die den Bürgertreff nicht nicht so gut kennen, lohnen, einen Blick zu riskieren. Es wird nämlich jeder willkommen sein, wenn die Einrichtung in der Fußgängerzone ihren fünften Geburtstag feiert. Wobei das ja eigentlich immer gilt.