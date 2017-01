Vom Studio auf die Bühne: „And then she came“ in der Rockfabrik Letzte Aktualisierung: 10. Januar 2017, 12:52 Uhr

Übach-Palenberg. Die Band „And then she came“ spielt am Samstag, 21. Januar, ab 21 Uhr in der Rockfabrik Übach-Palenberg, Borsigstraße 7. Außerdem treten die Bands „Batlord“ und „Grey Attack“ auf.