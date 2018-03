Gangelt-Langbroich - Virtuos mit der Stimme und an der Gitarre

Gangelt-Langbroich.

Ein Happyend, das keines ist, ein Kreuzworträtsel, das nicht aufgeht, ein Sohn, der nie geboren wurde. Oliver Steller präsentierte sein Kurt-Tucholsky-Programm in der Bürgerhalle in Langbroich und brachte so, wie er es bei vielen anderen Dichtern auch schon getan hat, einen losen Reigen aus dem Leben des am 9. Januar 1890 in Berlin geborenen Mannes, der nur 45 Jahre alt werden sollte, auf die Bühne.