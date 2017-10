Übach-Palenberg.

Schon vor der Tür der „Kupferschmiede“ in Palenberg war am Freitagabend klar und deutlich zu sehen, wer dieses Mal zu Gast war. Denn vor dem Veranstaltungsort der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Übach-Palenberg parkten die ehrenamtlichen Helfer, die sich dem Vierklang „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ verschrieben haben, ihre Dienstfahrzeuge in eindrucksvoller Aufreihung.