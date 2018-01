Geilenkirchen-Bauchem - Viele kleine Könige gegen Kinderarmut

Geilenkirchen-Bauchem.

Es ist – ausnahmsweise – mal ein kalter Samstagmorgen in diesem Winter, der kein richtiger werden will. Der 6. Januar, der Tag der Heiligen Drei Könige, spart aber immerhin mit Schnee oder gar Regen. Es ist windstill, und so frieren nur die Füße der kleinen Sternsinger, die unermüdlich von Haus zu Haus durch die Flandern-, Luxemburger- und Brabanterstraße und schließlich noch durch den Pappelweg in Bauchem ziehen.